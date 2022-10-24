Граждане США видят в политической оппозиции угрозу стране — опрос
Вашингтон, 24 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Подавляющее большинство американских граждан считают, что оппозиция уничтожит США, если ее не остановить, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.
Опрос NBC News, опубликованный 23 октября, показал, что 81% респондентов-демократов заявили, что Республиканская партия «представляет угрозу, которая, если ее не остановить, разрушит Америку, какой мы ее знаем». С такой постановкой вопроса не согласились 17% опрошенных.
В свою очередь, то же самое о демократах заявили 79% респондентов-республиканцев. Лишь 20% республиканцев считают иначе.
Помимо выводов о поляризации в США, 47% респондентов заявили, что предпочитают, чтобы Конгресс оказался в руках демократов, за главенство республиканцев в законодательном органе выступили 46% опрошенных.
Между тем, 57% респондентов заявили, что промежуточные выборы в этом году более важны, чем предыдущие промежуточные выборы, 37% респондентов сказали, что они одинаково важны, а 6% сказали, что они менее важны.