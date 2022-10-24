София, , 13:39 — REGNUM В аптеках Болгарии цены на большинство лекарств подорожали в полтора раза, что является рекордным показателем в новейшей истории страны. Об этом 24 октября пишет софийская газета «Факты».

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам экспертов, изменения в соответствующей ценовой политике связаны с ростом стоимости исходных материалов для производства медикаментов, а также увеличением расходов на логистику.

«Сегодня нашей общей задачей должна стать работа над доступностью для болгар жизненно важных медикаментов, — заявила глава болгарской Ассоциации пациентов Пенка Георгиева. — В противном случае Болгария лишится права считаться цивилизованной страной ЕС».

Напомним, согласно данным болгарского Национального института статистики (НИС), около 80% болгарских пенсионеров лишены доступа к бесплатным и недорогим лекарствам. Еще более 40% местных жителей вынуждены регулярно экономить денежные средства для приобретения таблеток, порошков и микстур.