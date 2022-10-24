Москва, 24 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Частые контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана связаны с тем, что турецкая сторона занимает позицию, отличную от позиции Германии или Франции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты», — сказал Песков.

По его словам, именно это является поводом для того, чтобы главы государств «часто друг с другом общались».