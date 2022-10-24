Анкара, , 13:46 — REGNUM С начала года Турция депортировала сотни сирийцев на родину. Об этом 24 октября сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным организации, турецкие власти арестовывают сирийцев дома, на работе и в публичных местах и после содержания в тюрьме заставляли подписать просьбу о возвращении на родину.

«В нарушение международного права турецкие власти арестовали сотни сирийских беженцев, даже детей без сопровождения родителей, и вынудили их вернуться на север Сирии. Хотя Турция предоставила временное убежище 3,6 миллионам сирийских беженцев, теперь похоже, что Турция пытается превратить северную Сирию в место концентрации беженцев», — заявила представитель организации Надия Хардман.

В HRW отметили, что действия турецких властей свидетельствуют об их намерении заключить мир с правительством Башара Асада.