Анкара, 24 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. С начала года Турция депортировала сотни сирийцев на родину. Об этом 24 октября сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По данным организации, турецкие власти арестовывают сирийцев дома, на работе и в публичных местах и после содержания в тюрьме заставляли подписать просьбу о возвращении на родину.

«В нарушение международного права турецкие власти арестовали сотни сирийских беженцев, даже детей без сопровождения родителей, и вынудили их вернуться на север Сирии. Хотя Турция предоставила временное убежище 3,6 миллионам сирийских беженцев, теперь похоже, что Турция пытается превратить северную Сирию в место концентрации беженцев», — заявила представитель организации Надия Хардман.

В HRW отметили, что действия турецких властей свидетельствуют об их намерении заключить мир с правительством Башара Асада.