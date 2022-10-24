Людиново, Калужская область, , 14:00 — REGNUM В Калужской области судом досрочно прекращены полномочия депутата городской думы Людиново. Об этом 24 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее прокуратурой Людиново была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции депутатами местной городской думы. Установлено, что одним из депутатов с момента избрания не были представлены в установленном порядке сведения о доходах и обязательствах имущественного характера. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого к депутату была применена мера ответственности в виде предупреждения о необходимости соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Однако поскольку применение данной меры ответственности оказалось несоизмеримо с тяжестью совершённого депутатом коррупционного правонарушения, прокуратурой направлено в суд исковое заявление о понуждении городской думы Людиново досрочно прекратить полномочия депутата в связи с допущенными им нарушениями антикоррупционного законодательства, которое было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

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