Таллин, , 13:37 — REGNUM

В закусочной Цитата из к/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». реж Мартин МакДона. 2017. Великобритания, США

До конца 2022 года в Эстонии будут закрыты все рестораны быстрого обслуживания, действующие под известной международной маркой Subway. Об этом сообщила в своем пресс-релизе местная фирма Subtastic OU, управляющая ресторанами сети Subway в стране.

Генеральный директор Subtastic Атс Райгла сообщил, что, несмотря на то, что показатели оборота и эффективности компании в последние годы неплохо растут, франчайзер решил закрыть точки общепита.

По его словам, местные партнеры должны как можно эффективнее обеспечивать интересы франчайзера и жизнеспособную бизнес-модель, однако в данном они стали его ограничивать и препятствовать достижению целей.

Первым был закрыт ресторан быстрого обслуживания Subway в Виймси (пригород Таллина), оставшиеся рестораны закрываются к концу ноября-началу декабря 2022 года.

Subway — самая крупная в мире сеть ресторанов, действующих под одной торговой маркой. На 2021 год по всему миру под брендом Subway работали 44 800 ресторанов, из них более 600 до сих пор успешно функционируют в России.