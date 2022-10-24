Тегеран, 24 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Сведения о присутствии иранских сил в Крыму не соответствуют действительности, заявил 24 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы опровергаем информацию о присутствии иранских сил в Крыму. Эта информация распространяется СМИ для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне на [территории б. УССР]», — цитирует его агентство Tasnim.

Он также также отверг обвинения западных стран в адрес Ирана в отправке беспилотников в Россию.