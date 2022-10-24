Кишинёв, , 13:36 — REGNUM Партия «Шос» организовала 24 октября протестный митинг возле здания генпрокуратуры Молдавии в Кишинёве. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

Протестующие выступили за отставку врио генпрокурора Иона Мунтяну. Его и ведомство в преследовании оппозиции.

«Мы вернулись к тому, что прокуратура занята написанием новых дел. По совпадению или нет, но так получается, что все дела заводятся на представителей оппозиции», — выступая на митинге депутат парламента Молдавии от Партии коммунистов Диана Караман.

По её мнению, власти «испугались» недовольства народа и его готовности бороться. Караман отметила, что преследованию подверглась в том числе руководящая митингом от «Шор» Марина Таубер, которую только недавно освободили из-под домашнего ареста.

Караман также отметила, что действующий президент Молдавии Майя Санду до победы на выборах критиковала «кумовство» в политике, но, возглавив страну, назначила на важные должности своих родственниц.

Напомним, протестующие в Кишинёве накануне разбили палаточный городок возле здания генпрокуратуры.

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