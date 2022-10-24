Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Из-за обмеления реки Миссисипи США могут столкнуться с экономическим кризисом. Об этом 24 октября сообщил телеканал NBC.

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По словам капитана-лейтенанта береговой охраны США Мэри Гилрой, уровень воды в Миссисипи опустился примерно на 4,5-6 м.

«Не буду пытаться сгладить ситуацию. Это плохо. Мы знаем, какое важное значение это оказывает на экономику США», — сказала Гилрой в эфире NBC.

Она уточнила, что 127 судов и более 1,8 тыс. грузовых барж не могут продолжать движение по реке. Их движение по ключевой экономической артерии США замедлилось или вовсе остановилось.

При этом около 60% всего экспортируемого из США зерна перевозят именно по Миссисипи.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что по Миссисипи является важнейшим коридором транспортировки азотных удобрений и угля.