Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили ведущего инженера петербургского отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны РФ Рената Мустафина, которого обвиняли в получении взяток, сообщили 24 октября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) города на Неве.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде было установлено, что не позднее марта 2017 года сложилась организованная группа из числа руководителей и сотрудников 103 отдела ГАСН. Злоумышленники, имея широкие полномочия в госстройнадзоре при строительстве (реконструкции) военных объектов, решили вымогать взятки от представителей коммерческих организаций за непривлечение их к административной ответственности за нарушения в области строительства.

По версии следствия, летом 2018 году в преступную группу вошел ведущий инженер Мустафин, который получил взятки за выдачу заключения о соответствии (ЗОС) по объекту «Офицерское общежитие № 1 Военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева в Петродворце. А также за общее покровительство, попустительство и выдачу ЗОС Филиалу пансиона воспитанниц Минобороны на Гребном канале, военного городка № 4 в Лужском районе, военного городка в поселке Каменка Ленинградской области и военного городка № 1 «Завеличье» в Псковской области. Суммарно подсудимый получил около 500 тыс. рублей в виде взяток.

«Мустафин вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на пять лет», — подытожили в ОПС.