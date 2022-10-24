Кострома, 24 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Администрация Костромы плохо контролирует состояние дорог и неэффективно планирует работы по устранению дефектов дорожного полотна. К таким выводам пришла контрольная группа при департаменте дорожного хозяйства региона, созданная для оценки работы городских чиновников по поручению губернатора Сергея Ситникова.

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За неделю с 17 октября проверяющие обследовали 100 участков улиц, в том числе отремонтированные после коммунальных раскопок. На «большинстве» из них имеются трещины, просадки и разрушение асфальта у люков. Установлено, что при восстановлении дорог имеются технологические нарушения. Например, небольшие дефекты устраняют методом пневмонабрызга, который неэффективен при заполнении мелких трещин.

Кроме этого, муниципальное «Дорожное хозяйство» формирует рабочие планы, не опираясь на состояние автодорог, «практически» не фиксирует, где и когда проводился ремонт. Выступая на еженедельном совещании в администрации региона 24 октября, глава администрации Костромы Алексей Смирнов отметил, что город прежде всего вынужден работать по заявкам граждан и предписаниям контролирующих органов. С таким подходом не согласился губернатор.

«Это называется не «плохо с планированием», это «плохо с управлением». Сейчас ваша работа получается, как «мальчики по вызову»: пока не пнёшь — не приедут и не отремонтируют», — передаёт слова главы региона ГТРК «Кострома».

В итоге администрации города дали двое суток на решение вопросов регулирования и учёта дорожных ремонтов. Также Смирнову поручили принять «определенные кадровые решения» по муниципальному предприятию.