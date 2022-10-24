Луганск, 24 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима в ночь на 24 октября подвергли село Белокуракино в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстрелу из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 24 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что обстрел Белокуракино со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 01:20 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, в результате чего было частично разрушено здание железнодорожного вокзала.

Также указывается, что в данный момент информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ.