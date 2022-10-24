Уфа, , 13:30 — REGNUM Специализированные группы для слабослышащих граждан при колледжах Башкирии поручил создать глава региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил 24 октября на совещании правительства республики в центре управления Башкирией.

Мастерская на базе Братского медицинского колледжа Правительство Иркутской области

Он напомнил, что побывал на открытии чемпионата по профмастерству для молодежи с нарушением слуха и там пообщался с ребятами, который проходил в Уфе.

«Это невероятно позитивные люди, несмотря на такие существенные проблемы, у них нет слуха, на них смотришь и заряжаешься энергией», — сообщил глава региона.

Он дал поручение министру образования республики Айбулату Хажину создать при колледжах региона спецгруппы, чтобы такие ребята могли получать среднее профессиональное образование.

«Прежде всего нам нужны сурдопереводчики и три-пять колледжей со специализированной программой обучения для слабослышащих. Нам надо внимательно выбрать те профессии, на которых они могут работать, и чтобы по этим специальностям в колледжах были сурдопереводчики», — поручил чиновнику Хабиров.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова сообщила, что на чемпионате по профмастерству для молодежи с нарушением слуха команда Башкирии заняла второе общекомандное место. Представителей региона завоевали десять медалей (две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды).

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