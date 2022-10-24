Москва, , 13:29 — REGNUM Снижение цен на газ в Евросоюзе на уровень ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня является лишь «затишьем перед бурей». Об этом заявил RT эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Европе жара уже закончилась, а отопительный сезон полноценно ещё не начался. Поэтому на кондиционирование энергию тратить уже не нужно, а на отопление — пока не нужно, так как масштабный отопительный сезон в Европе ещё не начался. При этом довольно хорошо работают другие источники энергии. Пошли дожди и гидроэлектростанции стали давать больше энергии. Наполнились водохранилища при атомных станциях… Плюс ветреные электростанции сейчас дают больше энергии. Поэтому получается, что можно экономить газовую генерацию. Спрос на него снижается, вот он и дешевеет», — сказал Юшков.

При этом, по его словам, после начала отопительного сезона цены на газ в Евросоюзе вырастут, поскольку потребление газа увеличится: «Просто сейчас оно сократилось в сегменте электроэнергетики, а возрастёт в сегменте отопления. И от этого европейцам никуда не деться, поэтому цены пойдут вверх на фоне потребления газа».

Он считает временным эффект падения цен, а уже зимой ценовые показатели вернутся к нескольким тысячам долларов за тысячу кубометров: «Особенно тяжело, я думаю, будет европейцам. И самые высокие цены будут во вторую часть отопительного сезона — где-то с середины января по конец марта. Потому что и в нормальных условиях это самый сложный период отопительного сезона, потому что газ из подземных хранилищ к этому времени существенно отобран. А когда газа в подземных хранилищах мало, то ежесуточно вы можете оттуда извлекать очень немного. Соответственно, ты становишься больше зависим от импорта. Так же будет и в этом году».