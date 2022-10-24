Москва, 24 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Снижение цен на газ в Евросоюзе на уровень ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня является лишь «затишьем перед бурей». Об этом заявил RT эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В Европе жара уже закончилась, а отопительный сезон полноценно ещё не начался. Поэтому на кондиционирование энергию тратить уже не нужно, а на отопление — пока не нужно, так как масштабный отопительный сезон в Европе ещё не начался. При этом довольно хорошо работают другие источники энергии. Пошли дожди и гидроэлектростанции стали давать больше энергии. Наполнились водохранилища при атомных станциях… Плюс ветреные электростанции сейчас дают больше энергии. Поэтому получается, что можно экономить газовую генерацию. Спрос на него снижается, вот он и дешевеет», — сказал Юшков.

При этом, по его словам, после начала отопительного сезона цены на газ в Евросоюзе вырастут, поскольку потребление газа увеличится: «Просто сейчас оно сократилось в сегменте электроэнергетики, а возрастёт в сегменте отопления. И от этого европейцам никуда не деться, поэтому цены пойдут вверх на фоне потребления газа».

Он считает временным эффект падения цен, а уже зимой ценовые показатели вернутся к нескольким тысячам долларов за тысячу кубометров: «Особенно тяжело, я думаю, будет европейцам. И самые высокие цены будут во вторую часть отопительного сезона — где-то с середины января по конец марта. Потому что и в нормальных условиях это самый сложный период отопительного сезона, потому что газ из подземных хранилищ к этому времени существенно отобран. А когда газа в подземных хранилищах мало, то ежесуточно вы можете оттуда извлекать очень немного. Соответственно, ты становишься больше зависим от импорта. Так же будет и в этом году».