Рим, 24 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провёл переговоры с французской коллегой Катрин Колонна, в ходе которых стороны подтвердили сохранение позиции «максимальной твёрдости по отношению к России». Об этом 24 октября сообщает итальянский МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«Министры Таяни и Колонна подтвердили твёрдую и полную поддержку Италии и Франции мира и справедливости на [территории б. УССР], общую приверженность независимости и свободе страны, а также сохранение позиции максимальной твёрдости по отношению к России», — говорится в сообщении.

Также Таяни выразил готовность к дальнейшей активизации тесного двустороннего сотрудничества между с Францией.

Кроме того, министры обсудили вопросы энергетики, налоговой и бюджетной политики ЕС, укрепления европейской обороны и миграционного досье.