Москва, , 13:27 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства России Михаила Мишустина отозвать проект федерального бюджета на 2023−2025 годы как нерешающий ни одной важной задачи, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума и экономика © ИА REGNUM

«Бюджет правительства не решает ни одной из важнейших для страны задач — это победа в специальной военной операции, переформатирование экономики, усиление социальной поддержки. Этот бюджет как будто писался в другое время и в другом месте», — заявил Миронов.

По его убеждению, улучшить или исправить его невозможно.

«Его можно только кардинально переработать, что мы и предлагаем сделать правительству. Причем с опорой на альтернативный бюджет, который, как и каждый год, подготовила «Справедливая Россия — За правду», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 годы. Против принятия законопроекта высказались представители фракции КПРФ и СРЗП, за принятие, но дальнейшую доработку ко второму чтению высказались представители ЛДПР и фракции «Новые люди». «Единая Россия» намерена поддержать законопроект.

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