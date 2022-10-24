Киев, 24 октября 2022, 13:25 — REGNUM Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на территорию б. УССР экспертов после сообщений о создании Киевом «грязной бомбы». Об этом сообщил представитель киевского режима Дмитрий Кулеба.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу высказал озабоченность Москвы возможностью применения Киевом «грязной бомбы» своим коллегам из Турции, Франции и США.
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