Киев, , 13:25 — REGNUM Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на территорию б. УССР экспертов после сообщений о создании Киевом «грязной бомбы». Об этом сообщил представитель киевского режима Дмитрий Кулеба.

МАГАТЭ Schölla Schwarz

«Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на [территории б. УССР]… Он согласился… Нам нечего скрывать», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу высказал озабоченность Москвы возможностью применения Киевом «грязной бомбы» своим коллегам из Турции, Франции и США.

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