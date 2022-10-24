Черкесск, , 13:25 — REGNUM В одной из школ Карачаево-Черкесии состоялась акция по открытию «Парты героя». Символическая парта появилась в гимназии №17 города Черкесска, она открыта в честь летчика — Героя России Канамата Боташева, сообщили в администрации города. «Парта героя» в этом учебном заведении стала 22-й по счету в республиканском центре. Право сидеть за ней присуждается самым лучшим учащимся, отличившимся своими успехами в учебе, общественной работе, спорте и других делах.

Канамат Боташев — Герой России Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова

В торжественной церемонии открытия символической парты участвовали родные и близкие боевого генерала Канамата Боташева, представители органов власти, учащиеся и педагоги. Как отметил родной брат Героя России Мурадин Боташев, Канамат никогда не был сторонним наблюдателем и всегда был готов принять участие в жизни страны и общества.

«Уверен, жизнь Канамата послужит примером для будущих поколений, для учащихся этой гимназии и не только», — заявил брат героя.

Как сообщало ИА REGNUM, Канамат Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая 2022 года. Он прикрывал отход десантно-штурмовой группы и был сбит врагом.

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