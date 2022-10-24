Анкара, 24 октября 2022, 13:28 — REGNUM Авиакомпания «Победа» возобновит полеты в Турцию в ближайшее время. Об этом представителям СМИ сообщили в пресс-службе перевозчика, передает корреспондент ИА REGNUM.
Отмечается, что возобновить полеты планируется в конце декабря 2022 года. Когда и в какие именно города предполагается запустить рейсы, не уточняется.
Напомним, авиакомпания «Победа» не совершает рейсы за границу с марта 2022 года. В настоящий момент единственное зарубежное направление перевозчика — Минск.