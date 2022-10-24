Челябинск, , 13:23 — REGNUM В Челябинске завершили строительство двух новых дорог. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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Одна из них находится на Комсомольском проспекте. а вторая — на улице Академика Макеева. Работы проводились в рамках федерального проекта «Стимул».

На Комсомольском проспекте между улицами Татищева и Академика Макеева создана четырёхполосная проезжая часть. На двухполосная дорога появилась между Комсомольским проспектом и проспектом Героя России Родионова. Вдоль новых трасс также оборудовано уличное освещение и высажены деревья.