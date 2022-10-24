Рыбинск, Ярославская область, 24 октября 2022, 13:56 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области уберут столб, оказавшийся после ремонта на проезжей части улицы Бори Новикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители возмутились тем фактом, что посреди новой дороги оказалась опора освещения. Они говорят, что водитель может не заметить препятствие и врезаться в столб — дорога открыта для проезда. В мэрии уверяют, что ситуация продлиться недолго.
Напомним, ремонт дороги должен завершиться в начале декабря.
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