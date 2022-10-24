Рыбинск, Ярославская область, , 13:56 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области уберут столб, оказавшийся после ремонта на проезжей части улицы Бори Новикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители возмутились тем фактом, что посреди новой дороги оказалась опора освещения. Они говорят, что водитель может не заметить препятствие и врезаться в столб — дорога открыта для проезда. В мэрии уверяют, что ситуация продлиться недолго.

«На улице Бори Новикова проводится ремонт проезда к образовательному учреждению. Ранее столб находился на территории газона. При проектировании, поскольку позволяла территория, проезд расширили. Столб попал в зону проезжей части. Работы ещё не завершены. Уложен только первый слой асфальтового покрытия. В ближайшее время «Горэлектросеть» выполнит вынос опоры освещения за пределы проезжей части», — пообещали в администрации Рыбинска.

Напомним, ремонт дороги должен завершиться в начале декабря.

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