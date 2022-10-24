Брюссель, 24 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Европейская комиссия выделила Болгарии в общей сложности €37 млн на обеспечение проживания на территории этой балканской страны беженцев из бывшей УССР. Об этом 24 октября сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства должны быть направлены на снабжение этой категории лиц трехразовым питанием, а также оплату ими коммунальных услуг. Кроме того, предполагается, что некоторые соискатели будут регулярно получать минимальные пособия и пенсии.

По некоторым данным, подобная инициатива ЕК вызвала негодование у жителей Болгарии. На сегодняшний день более 75% пенсионеров в стране живут на грани нищеты.

Общее число людей с территории б. УССР, получивших в Болгарии статус беженцев, составляет 100 тыс. человек.