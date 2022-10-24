Москва, , 13:21 — REGNUM Многие активы России, в том числе и золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада. Об этом сегодня, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Россия будет изыскивать возможности для борьбы и защиты своих международных активов, на которые посягают другие страны.

«Принятие данных решений будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение на саммите G7 возможности передачи российских активов Киеву противоречит всем нормам международного права.

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