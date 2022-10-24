Тбилиси, , 13:20 — REGNUM В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 24 октября произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Землетрясение Zeml.info

По данным центра, колебания земной коры произошли в 13:39 по тбилисскому времени (14:39 мск). Эпицентр находился 50 километрах от Тбилиси, в 13 километров южней города Цалка, возле деревни Саламалейки.

Гипоцентр находился на глубине десять километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в крае Квемо-Картли сходятся тектонические плиты, что способствует частым землетрясениям. Обычно подземные толчки фиксируют возле деревни Самеба.