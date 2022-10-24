Москва, 24 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, сообщили 24 октября в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.