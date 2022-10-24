Чебоксары, 24 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Жителя Татарии задержали в Чебоксарах по подозрению в обмане чувашских пенсионеров. За двое суток их жертвами могли стать 83-летняя и 86-летняя женщины, остальные четверо пенсионеров не поверили подозреваемым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

18 — 19 октября в Чебоксарах и Новочебоксарске было зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах под видом оказания помощи попавшим в ДТП родственникам. По данным полиции, четыре человека распознали обман, но две пенсионерки поверили аферистам.

В МВД по Чувашии сообщают, 83-летняя чебоксарка хотела помочь сыну, а 86-летняя женщина — якобы попавшей в аварию дочери. Пострадавшие отдали мошенникам через подъехавшего курьера в общей сложности 300 тыс. рублей.

Одного из подозреваемых задержали в Чебоксарах в арендуемой им квартире. Им оказался 19-летний житель Бугульмы (Татария), в отношении которого возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Следствие полагает, что он играл в преступной схеме роль курьера.

«Похищенные у пенсионеров перечислены сообщникам, предложившим ему такую подработку. Их личности сейчас устанавливаются», — говорят в полиции.

Напомним, ранее 91-летний пенсионер в Чебоксарах «раскусил» мошенников, которые пытались убедить его в том, что сын совершил ДТП с пострадавшим: когда в ходе общения трубку взял якобы сын, то тот не смог ответить на простые вопросы чебоксарца.

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Как сообщало ИА REGNUM , в январе–сентябре 2022 года чебоксарцы после общения с мошенниками лишились более 232 млн рублей. В том числе жертвами аферистов стали 66 пенсионеров, передавшие свыше 18 млн рублей, чтобы помочь якобы совершившим ДТП родственникам.