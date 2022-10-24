В Саратове проходит всероссийский фестиваль имени Олега Янковского
Саратов, 24 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Пятый всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского с 24 октября по 1 ноября пройдет в Саратове. Об этом сообщает минкультуры Саратовской области.
«С Саратовом связаны важные страницы жизни знаменитого артиста. Здесь он учился в школе, окончил театральное училище имени И. А. Слонова», — уточнила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Актерская карьера Янковского началась на сцена саратовского театра. Здесь прошло его становление как личности и как мастера сцены. Фестиваль стал своеобразной данью уважения, любви и преклонения перед именитым актером. В этом году фестиваль отмечает пятилетний юбилей, добавила Щелканова.
Напомним, в сентябре 2022 года трагически оборвалась жизнь российского актера, художественного руководителя театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса, чья судьба неразрывно связана с Саратовской областью.
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