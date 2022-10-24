Пермь, , 13:17 — REGNUM Названа дата прибытия в Перми новогоднего поезда Деда Мороза. Передвижная резиденция волшебника на один день приедет в столицу Пермского края 12 декабря, сообщили в компании «РЖД».

Сказочный поезд Деда Мороза в Саратове Privzd.rzd.ru

Праздничный маршрут стартует 22 декабря из Великого Устюга и пройдет по более чем 100 городам России. Завершится новогоднее путешествие 15 января 2022 года.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники передвигаются в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

В 2021 году Всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России. Проект настолько понравился гостям поезда, что теперь он станет ежегодным.