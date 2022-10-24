Уфа, , 13:19 — REGNUM Мобилизованных отцов, у которых трое детей до 16 лет, могут вернуть из место боевого слаживания в Башкирии. Об этом 24 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

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«Давайте тех, кто находится в местах слаживания, у кого есть трое детей до 16 лет, все-таки отзовем. Мне цифру давали, порядка двухсот с лишним человек. Я думаю, это будет справедливо и разумно», — сообщил глава региона.

Он также отметил, что для выполнения мобилизационного плана, необходимо этих военнослужащих заменить на других.

«Для понимания, мы совсем небольшой процент от существующего в республике нашего мобилизационного резерва призываем. Поэтому отработайте, пожалуйста», — поручил ответственным лицам Хабиров.