Москва, , 13:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сократил общение со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, так как они не желают слышать позицию России. Об этом 24 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желание каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Поэтому с ними контактов стало меньше», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что Франция и Германия не хотят быть посредниками в вопросе урегулирования конфликта на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что идею разработки «плана Маршалла» для Киева вновь выдвинули глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц.