Москва, 24 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Танковая рота, сформированная из числа казаков Центрального казачьего войска, прошла боевое слаживание на полигонах и в классах одного из объединений Западного военного округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦКВ 24 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки

Инструкторы отметили высокую мотивацию казаков. В ближайшее время бойцы отправятся в зону проведения специальной военной операции.

«Уверенные и слаженные действия экипажей при эксплуатации техники, её ремонта и обслуживания, дисциплинированность показали выдержанные временем и традициями многовековые казачьи постулаты. Убеждён, эта сплоченность и единство казачьего коллектива станет главным подспорьем в качественном выполнении поставленных боевых задач», — подчеркнул один из высокопоставленных военных руководителей.

ИА REGNUM сообщало, что отдельный казачий взвод Центрального казачьего войска (ЦКВ), именуемый «Зверобои», проходит переподготовку и боевое слаживание перед отправкой в Донбасс.