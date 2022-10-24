В Госдуме предложили дать отсрочку мужчинам с двумя детьми
Москва, 24 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов просят вице-премьера Андрея Белоусова расширить перечень граждан, которым положена отсрочка от мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
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По мнению парламентариев, необходимо предоставить отсрочку отцам, которые имеют двоих детей до 16 лет и жену на сроке беременности не менее 22 недель.
Сейчас мужчины, у которых есть трое детей до 16 лет, освобождаются от мобилизации.
Минобороны раньше трактовало понятие «многодетная семья» как семья, где воспитываются четверо детей.