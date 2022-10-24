Песков объяснил сокращение числа разговоров Путина с Шольцем и Макроном
Москва, 24 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не проявляют желания прислушиваться к российской позиции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Bundesregierung.de
Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг», — сказал Песков.
По его словам, в этой связи контактов президента РФ Владимира Путина с лидерами Франции и Германии «стало меньше».