Тюмень, , 13:15 — REGNUM В Тюменской области осуждён гражданин, изготовивший патроны и хранивший порох в своём гараже. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Патроны Allzip.org

Из материалов дела следует, что тюменец на протяжении шести лет, не имея соответствующего разрешения на право приобретения и хранения взрывчатых веществ, незаконно держал у себя в гараже банку с бездымным порохом массой 205,9 грамма. В мае 2022 года взрывчатое вещество было обнаружено сотрудниками полиции и изъято. Кроме того, тюменец незаконно изготовил четыре патрона 12 калибра пригодных для стрельбы из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия.

Сладковский районный суд вынес приговор тюменцу за хранение взрывчатых веществ и незаконное изготовление боеприпасов. В судебном заседании обвиняемый признался в содеянном и раскаялся. Ему назначено наказание сроком семь лет условно с испытательными тремя годами, а также штраф в 120 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в середине октября 2022 года в ходе масштабного рейда против подпольных торговцев оружием было изъято более 350 стволов.

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