Москва, 24 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ безуспешно атаковали позиции ВС России на николаево-криворожском направлении, сообщили 24 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На николаево-криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 боевиков ВСУ, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.