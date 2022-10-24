Бишкек, , 13:14 — REGNUM В столицу Киргизии прибыла очередная партия продовольственной помощи из России — 1 890 тонн муки и 60,7 тонны растительного масла. Об этом сообщили в местном представительстве Всемирной продовольственной программы ООН.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эту гуманитарную помощь в ближайшее время раздадут 12 600 находящимся в трудном положении семьям.

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Каждая из них получит по 150 кг обогащенной пшеничной муки и 15 литров масла в обмен на участие в одном из более чем 500 общественных проектов, направленных на восстановление местной инфраструктуры и повышение устойчивости населения к рискам бедствий и потрясениям, связанным с изменением климата.

Также в представительстве ВПП ООН отметили, что с начала 2022 года в Киргизии уже распределили 3 495 тонн продовольствия, предоставленного российским правительством для поддержки уязвимых семей по всей стране.