Бейрут, , 13:17 — REGNUM Ливанский парламент не смог избрать президента страны в четвёртый раз подряд. Об этом сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, 24 октября спикер парламента Ливана Набих Берри объявил о переносе заседания, посвященного выборам нового президента республики, на следующий четверг, 27 октября, в связи с отсутствием необходимого конституционного кворума.

Отмечается, что часть депутатов бойкотируют выборы президента из-за политических разногласий. В их числе — партия «Хезболла» и её сторонники. Ряд других парламентских партий намереваются сформировать оппозиционную коалицию, которая объединит 65 депутатов из 128 и сможет избрать президента страны.

Парламент Ливана не может избрать нового главу государства с сентября 2022 года, полномочия действующего президента истекают 31 октября.