Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года шесть троллейбусных маршрутов получат новые номера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Троллейбус в Екатеринбурге (сс) Bestalex

Маршрут № 7 теперь будет курсировать под №37, маршрут №8 получит новый номер 38. Маршрут №10 заменят на номер 30, №12 на №32, №15 на №35, а маршрут №17 получит №29. При этом в мэрии уточнили, что на схеме движения маршрутов это никак не скажется.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова, концепция сквозной нумерации позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса. Отметим, в июле 2021 года нумерацию изменили 24 маршрутных автобуса Екатеринбурга.