Париж, , 13:13 — REGNUM Согласно индексу PMI Flash, опубликованному 24 октября S & P Global, сокращение активности в производственном секторе привело к стагнации французской экономики в октябре, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Экономика Франции в октябре застопорилась, согласно индексу PMI Flash, из-за сокращения активности в производственном секторе. Показатель составил 50, после 51,2 в сентябре. Индекс обрабатывающей промышленности в октябре снизился до 47,4, вернувшись к минимальному значению, которого он не достигал в течение 29 месяцев.

По мнению 750 компаний, опрошенных S&P Global, «рост цен, неблагоприятные рыночные условия и высокий уровень запасов у клиентов удерживали клиентов от размещения заказов». В секторе услуг наблюдался незначительный рост активности.

«В то время как сектор услуг поддерживал общий рост французской экономики с июня по сентябрь, рост деловой активности в октябре был слишком слабым, чтобы компенсировать резкое сокращение производства», — отмечает S&P Global.

Вторая оценка активности частного сектора должна быть опубликована кабинетом министров в начале ноября. Индекс деловой активности во Франции в течение нескольких месяцев оставался чуть выше 50, в то время как активность в еврозоне начала снижаться этим летом.