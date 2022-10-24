Москва, 24 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Свыше 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ уничтожено за период проведения Россией специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 октября на брифинге.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка трофейной техники, состоявшей на вооружении ВСУ

Он уточнил, что за период спецоперации уничтожено 325 самолётов, 162 вертолёта и 2326 беспилотников киевских войск. Зенитные ракетные комплексы уничтожены в количестве 383 единиц, танки и другие боевые бронированные машины — в количестве 6020 единиц.

Кроме того, уничтожены 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и миномётов, 6741 единица специальной военной автомобильной техники.

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