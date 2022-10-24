Кемерово, , 13:15 — REGNUM В Кемеровской области суд отказал 30-летнему мужчине в признании незаконным решения призывной комиссии по мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мариинском городском суде.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным суда, житель Мариинска требовал признать незаконными решение призывной комиссии по мобилизации о призыве его на военную службу и действие сотрудников военного комиссариата, изъявших у него военный билет.

«Просил он признать незаконным и бездействие местной военно-врачебной комиссии, выразившееся в отсутствии организации и проведения в отношении него медицинского освидетельствования и направления его на обязательные диагностические исследования. В качестве способа восстановления его нарушенных прав просил обязать местную призывную комиссию по мобилизации вынести в отношении него решение об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в сообщении суда.

Как выяснилось, мужчина является ефрейтором запаса с военно-учётной специальностью механик-водитель. После объявления частичной мобилизации он получил повестку и прибыл в военный комиссариат для уточнения данных. 5 октября он был повторно приглашён в военный комиссариат, после чего его направили на призывную комиссию по мобилизации, где он пожаловался на состояние здоровья. Его осмотрел врач-специалист, который выдал заключение о годности к военной службе с незначительными ограничениями. После этого мужчина перестал реагировать на вызовы военного комиссариата и не являлся на судебные заседания для рассмотрения его же заявления.

В итоге суд признал необоснованными требования о признании незаконным решения призывной комиссии по мобилизации, так как решение о призыве по мобилизации не принималось, боевая повестка ему не вручалась. Требования о признании незаконным бездействия военно-врачебной комиссии суд также признал необоснованными. Относительно якобы незаконного изъятия военного билета было установлено, что военный билет истец передал специалистам военного комиссариата для подготовки мобилизационного предписания и направления на призывную комиссию. С требованием о возврате военного билета мужчина не обращался, уклоняясь при этом от явки в военный комиссариат и не отвечая на телефонные звонки. Таким образом, суд отказал в удовлетворении всех заявленных требований.

При этом решение в законную силу ещё не вступило и до 22 ноября 2022 года может быть обжаловано.