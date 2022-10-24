Москва, 24 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, по состоянию на 12:35 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,34%, до 92,25 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Ilsurikat Добыча нефти

«После успешной для нефтебыков прошлой недели оптимизм на рынке несколько сократился.

Данные из Китая показали, что на фоне политики нулевой терпимости к COVID-19 темпы роста ВВП ниже целевых, а потребление нефти хоть и выше, чем в августе, всё ещё уступает прошлогодним объёмам.

Кроме того, данные из США показали рост числа работающих буровых, что свидетельствует о наращивании вложений в добычу. Тем не менее, существенного снижения нефтяных котировок ожидать не приходится.

Политика ОПЕК+ остается жесткой, а планы ограничения цен на поставки российской нефти чреваты сокращением её предложения на рынке», — пояснил эксперт.

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