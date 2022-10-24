Москва, , 13:11 — REGNUM В случае с информацией о том, что книги некоторых российских писателей якобы убирают с полок книжных магазинов, необходимо разбираться с каждым конкретным случаем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Книжный магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь надо разбираться с каждым конкретным случаем, потому что, собственно, книги-то продаются, упомянутых вами писателей — в том числе. Кто там убирает их с полок — опять же, надо в каждом конкретном случае спросить», — сказал Песков.

По его словам, позиция президента РФ Владимира Путина «была им заявлена абсолютно чётко и однозначно».

Песков подчеркнул, что однозначной позиции в этой связи не фиксируется, поскольку «её и быть не может».

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в книжных магазинах появились распоряжения убрать с видных стеллажей книги некоторых писателей.