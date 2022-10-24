Кишинёв, 24 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба призвал население страны к максимальной экономии электроэнергии и обвинил Россию в энергетическом кризисе, разразившемся в республике. Это заявление политик сделал 24 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Он прокомментировал сокращение поставок электроэнергии Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

«Россия через ИнтерРАО, собственника МГРЭС, также использует энергию в качестве политического оружия, сокращая Молдавии поставки электричества», — написал депутат.

Стоит отметить, что Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. Кроме того, в феврале Киев отключился от энергетической системы России и Белоруссии, что перекрыло электроснабжение Молдавии от этой системы. В Кишинёве это подали как очередной шаг к независимости от РФ.