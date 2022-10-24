Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Директор Института физкультуры и спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов продолжит находиться под стражей. Такое решение вынес Свердловский областной суд, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Шурманов будет находиться под стражей как минимум по 7 ноября 2022 года. Ранее решение о его отправке в СИЗО принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Облсуд оставил избранную меру пресечения без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, директора института физкультуры УрФУ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.