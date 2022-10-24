Москва, 24 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, по состоянию на 12:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,22%, до 61,16 рубля. Евро теряет 0,33%, отступая до 60 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Рубль продолжает восстанавливаться в направлении консенсусного курса 60 рублей за доллар.

Поддержку национальной валюте оказывает приближение налогового периода а также то, что за прошлую неделю котировки нефти отыграли часть потерь первой половины месяца.

Главным событием для рубля на неделе будет заседание ЦБ РФ по ставке, которое запланировано на 28 октября.

Впрочем, пока большинство участников рынка уверены, что регулятор примет решение оставить ставку на прежнем уровне.

Инфляционные факторы усиливаются, так что Центробанк не может рисковать дальнейшим смягчением монетарной политики», — пояснил эксперт.

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