Кишинёв, 24 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В рамках экономии электроэнергии в Кишинёве может быть остановлено движения троллейбусов. Об этом 24 октября объявил на совещании мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Троллейбус

«Нужно понимать, от чего этот транспорт зависит, а также выяснить, какие есть предложения по альтернативе. Что касается троллейбусов, если они остановятся по пути, надо знать, что не хватает электричества, чтобы они ехали», — сказал градоначальник.

Он отметил, что власти страны по этому поводу не обращались в мэрию, а были только безадресные призывы экономить электроэнергию.

Стоит отметить, в Приднестровской Молдавской Республике уже объявили, что значительно сокращают поставки электроэнергии в Молдавию. Это вызвано ограничением поставок газа из России в связи ограничениями, введёнными Киевом.