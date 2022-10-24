Москва, 24 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с коллегами из США и Франции, сообщил 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

По словам Пескова, переговоры Путина с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном не планируются.

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал реакцию Запада на российские данные об угрозе создания Киевом «грязной бомбы».